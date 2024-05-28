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Труп, обвязанный веревками, нашли у набережной в Петербурге

Труп, обвязанный веревками, нашли у набережной в Петербурге

Жуткую находку сделали рабочие-строители. Из реки Нева в Санкт-Петербурге выловили тело мужчины. Инцидент был зафиксирован у дома №32, расположенного на Октябрьской набережной, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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