Труп, обвязанный веревками, нашли у набережной в Петербурге

Жуткую находку сделали рабочие-строители. Из реки Нева в Санкт-Петербурге выловили тело мужчины. Инцидент был зафиксирован у дома №32, расположенного на Октябрьской набережной, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.