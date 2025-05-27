В Орловской области полицейский помогал до прибытия пожарных тушить возгорание балкона в многоквартирном доме

Капитан полиции Артем Беликов - старший инспектор отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних регионального УМВД 26 мая около 20 часов вечера возвращался домой после службы.
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