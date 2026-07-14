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Царьград

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Музей Победы проведет День ВМФ с реконструкцией и концертами

Музей Победы проведет День ВМФ с реконструкцией и концертами

26 июля Музей Победы на Поклонной горе отметит День Военно-морского флота России. События включат торжественный митинг, реконструкцию "Взятие острова Шумшу", киносеансы, концерты и выставку, посвященную герою Севастополя Георгию Александеру.

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