Голубое суперлуние может привести к депрессии

По мнению астрологов, астрономическое явление может обернуться и другими проблемами Астрологи предупреждают, что прошедшее в ночь на 20 августа голубое суперлуние может вызвать депрессию, пишут "Известия".
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