В сентябре в Феодосии пройдёт крупный борцовский турнир

С 6 по 8 сентября в Феодосии на базе СОБ «Крым-Спорт» (ул. Курортная, 38) пройдет 9-й Открытый Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей до 16 лет памяти Героя России гвардии подполковника Марка Евтюхина.
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