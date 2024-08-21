В сентябре в Феодосии пройдёт крупный борцовский турнир

С 6 по 8 сентября в Феодосии на базе СОБ «Крым-Спорт» (ул. Курортная, 38) пройдет 9-й Открытый Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей до 16 лет памяти Героя России гвардии подполковника Марка Евтюхина.