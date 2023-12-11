Забайкальский журналист Юрий Житлухин умер на 47-м году жизни

В Чите на 47-м году жизни скончался забайкальский журналист Юрий Житлухин.Юрий Житлухин родился в 1977 году в селе Красный Великан, окончил школу в посёлке Октябрьский Краснокаменского района, учился на историческом факультете ЗабГУ.
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