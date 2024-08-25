Новогродовка на волоске: «„Кишлак“, „Шанхай“ уже у русских. Тикать надо, хлопцы!»

Александр Ситников 24 августа 2024 г., 18:18 Оборона ВСУ на Покровском направлении разваливается на глазах, переброска лучших бригад под Курск стала для Зеленского роковой ошибкой Из Новогродовки приходят очень интересные новости, в которые совсем недавно никто не поверил бы.