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Русский Днепропетровск

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Новогродовка на волоске: «„Кишлак“, „Шанхай“ уже у русских. Тикать надо, хлопцы!»

Александр Ситников 24 августа 2024 г., 18:18   Оборона ВСУ на Покровском направлении разваливается на глазах, переброска лучших бригад под Курск стала для Зеленского роковой ошибкой Из Новогродовки приходят очень интересные новости, в которые совсем недавно никто не поверил бы.

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