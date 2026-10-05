Поделки из осенних листьев: 5 идей для детсада и школы

От самых простых до весьма эстетичных, с детальными инструкциями фото: midjourneyЧто сделать в детский сад или школу из осенних листьев, чтобы поделка была красивой и ее можно было сделать относительно быстро? Вот вам идеи от Parents.
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