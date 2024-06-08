GWM Ora 03: обзор электрического хэтчбека

Оригинальный электрический хэтчбек GWM Ora 03 впечатляет качеством исполнения, богатым набором функций комфорта и безопасности, а также управляемостью, но пока еще не дотягивает до уровня тонких настроек, информационно-развлекательной системы и скорости зарядки.
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