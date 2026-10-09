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Земля

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Искусство первого впечатления: как вести себя на просмотре квартиры, чтобы не потерять выгодную сделку

Искусство первого впечатления: как вести себя на просмотре квартиры, чтобы не потерять выгодную сделку

Каждый раз, когда я собираюсь на очередной показ, в голове всплывает одна и та же мысль: покупка квартиры — это ведь не просто про квадратные метры.

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