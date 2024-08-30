Стали известны подробности вчерашнего ДТП на федеральной трассе В Иловлинском районе в 15-17 час. на 877 км автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение автомобилей «Киа Рио» и «КамАЗ».
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Стали известны подробности вчерашнего ДТП на федеральной трассе В Иловлинском районе в 15-17 час. на 877 км автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение автомобилей «Киа Рио» и «КамАЗ».