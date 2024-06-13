"ЗА 42 СЕКУНДЫ СДАЛА ВСЕХ": ЧИНОВНИЦУ МИНЗДРАВА ПРИЖАЛИ ЗА БОЛТОВНЮ ДОЧЕРИ

Мансур Вахитов

Дело же не только во врачах Везде кумовство. В кого не ткни - чей-то зять, сын, внук, племянник. И ладно бы был дельный человек - все временщики, сидят, ждут, когда высокопоставленный родственник дальше по карьерной лестнице пойдёт и их за собой потянет.