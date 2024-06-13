Студентка Самарского медколледжа сдала высокопоставленную родительницу, записав в "Телеграме" провокационное видео.
"ЗА 42 СЕКУНДЫ СДАЛА ВСЕХ": ЧИНОВНИЦУ МИНЗДРАВА ПРИЖАЛИ ЗА БОЛТОВНЮ ДОЧЕРИ
Комментарии
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Мансур Вахитов
Дело же не только во врачах Везде кумовство. В кого не ткни - чей-то зять, сын, внук, племянник. И ладно бы был дельный человек - все временщики, сидят, ждут, когда высокопоставленный родственник дальше по карьерной лестнице пойдёт и их за собой потянет.
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17 час.
ninikooo Митусова
Министерство образования и Министерство здравоохранения» трещат по швам»/ коррупция, как ржавчина, разъедает их изнутри. Печально, но факт.
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17 час.
Добрый Кот
Пора эти министерства переименовать в министерства обрезания и министерство захоронения.
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17 час.
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