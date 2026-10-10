Екатерина Гольцева продолжает погоню за лидерами на шахматном Суперфинале

Сегодня на Суперфинале чемпионата России по шахматам, который проходит в Ростове-на-Дону, были сыграны партии 9‑го тура.
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