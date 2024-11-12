В Новосибирске открыт памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину

В субботу, 9 ноября, на новосибирском Гусинобродском кладбище (Гусинобродское шоссе, д. 80) торжественно открыли мемориал "Павшим воинам ЧВК «Вагнер»".
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