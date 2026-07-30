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Царьград

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Египет: беспилотник вызвал пожар на танкерах у порта Дамиетта

Египет: беспилотник вызвал пожар на танкерах у порта Дамиетта

29 июля в египетском порту Дамиетта на двух танкерах с СПГ возник пожар из-за беспилотника. Заявление кабинета министров Египта указывает на атаку, однако ответственность за инцидент никто пока не взял на себя.

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