Египет: беспилотник вызвал пожар на танкерах у порта Дамиетта

29 июля в египетском порту Дамиетта на двух танкерах с СПГ возник пожар из-за беспилотника. Заявление кабинета министров Египта указывает на атаку, однако ответственность за инцидент никто пока не взял на себя.
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