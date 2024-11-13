Более половины сотрудников до 25 лет считают самореализацию важнее зарплаты

Среди сотрудников в возрасте до 25 лет самореализация оказалась важнее получаемой заработной платы — так ответили 51% респондентов, говорится в сообщении коммуникационного агентства LikePR и исследовательской компании Aquarelle Research.
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