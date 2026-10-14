Мать рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бахман оглы Бакиров) Айнур Бакирова заявила, что ситуацию с задержанием исполнителя с наркотиками якобы уже решили.
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