SpaceX оставит спорные газовые турбины ещё на год, а пока строит газовую электростанцию мощностью 1,2 ГВт

Компания заявила, что полностью уберёт 69 неразрешённых турбин для дата-центров xAI к июлю 2027 годаSpaceX сообщила, что полностью демонтирует 69 газовых турбин, питающих дата-центры Colossus компании xAI рядом с Мемфисом, к июлю 2027 года.
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