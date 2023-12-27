Mash: в офисах Ивлеевой, устроившей «голую» вечеринку, проходят обыски

В офисах блогера Анастасии Ивлеевой, которая была организатором «голой» вечеринки, проходят обыски.Сотрудники ФНС изучают документы по двум адресам, проверяя информацию о наличии незадекларированной выручки, пишет Telegram-канал Mash.
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