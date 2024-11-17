Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 480 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Я только за. Просто автор хочет усидеть на двух стульях, над создавать мигрантам в РФ, нетерпимую обстановку не тольк...Под Москвой мигра...
  • Александр Пятнистый
    Да тут можно смело инкриминировать нанесение тяжких телесных повреждений или вообще покушение на убийство. А лучше вы...Под Москвой мигра...
  • Александр Пятнистый
    вот когда напишут приговор суда или выложат ролик из зала суда, где выблядок выслушивает приговор- вот тогда и погово...Под Москвой мигра...

Массированные удары по критически важным объектам врага на Украине (ФОТО, ВИДЕО)

Массированные удары по критически важным объектам врага на Украине (ФОТО, ВИДЕО)

С самого утра Армия России поражает вражеские объекты по всей Украине.  Взрывы гремят в Запорожской, Днепропетровской, Криворожской, Киевской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской Одесской и Винницкой областях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх