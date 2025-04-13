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Царьград

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Тысячи военных круглосуточно защищают небо России от воздушных угроз

Тысячи военных круглосуточно защищают небо России от воздушных угроз

Российские войска ПВО круглосуточно оберегают небо над страной, защищая стратегические объекты. Несколько тысяч военнослужащих, опираясь на современные системы, несут боевое дежурство и участвуют в спецоперации.

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