Андрей Спыну опроверг слухи о борьбе кланов внутри партии

Зампредседателя партии «Действие и солидарность» (PAS) Андрей Спыну отверг все слухи в публичном пространстве о борьбе кланов внутри формирования, а также о своей борьбе за кресло премьер-министра Молдовы.
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