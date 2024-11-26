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Нардеп Дмитрук: за высказывание о Крыме Зеленского убили бы несколько месяцев назад

Нардеп Дмитрук: за высказывание о Крыме Зеленского убили бы несколько месяцев назад

Бежавший из Украины нардеп объяснил, за что могли еще совсем недавно убить главу страны.Украинского лидера Владимира Зеленского еще совсем недавно могли убить радикалы, после того, как он сделал неоднозначное заявление на болезненную для страны тему – возможность возвращения Крыма.

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