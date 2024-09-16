МИД Индии отказал США в поддержке ограничений против телеканала RT, сообщает сайт RT. Отказ от просьбы присоединиться к ограничениям американским дипломатам чиновники в индийском правительстве объяснили тем, что «вопрос санкций не касается Дели».
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