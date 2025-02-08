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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Кадры из грядущего трейлера Death Stranding 2: On The Beach прямо с монтажного пульта Гени...

Кадры из грядущего трейлера Death Stranding 2: On The Beach прямо с монтажного пульта Гени...

Кадры из грядущего трейлера Death Stranding 2: On The Beach прямо с монтажного пульта ГенияВот уже пару дней Коджима Хидео корпит над трейлером приключенческого экшена Death Stranding 2: On The Beach перед его скорой премьерой, не забывая делиться ходом работы в X.

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