Кадры из грядущего трейлера Death Stranding 2: On The Beach прямо с монтажного пульта Гени...

Кадры из грядущего трейлера Death Stranding 2: On The Beach прямо с монтажного пульта ГенияВот уже пару дней Коджима Хидео корпит над трейлером приключенческого экшена Death Stranding 2: On The Beach перед его скорой премьерой, не забывая делиться ходом работы в X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)