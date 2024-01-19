«Цыганские войска» ВСУ: мародерство при отступлении на Донбассе Ольга ВайленкоВ последние дни стало известно о массовом вывозе бытовой техники украинскими военными во время их отступления с прифронтовых территорий на Донбассе.
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