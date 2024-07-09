МО РФ: ночью в пяти регионах уничтожили 38 украинских БПЛА

АндрейБорков

То, что уничтожили это очень хорошо, это здорово. Но вот то, что они долетают до Волги реки, до областей РФ, расположенных за сотни километров от линии боевого соприкосновения СВО это как? Вот это совсем не радует. СОВСЕМ! А может быть эти БПЛА УкРуинские вовсе не с УкРуины летят? Может быть "засланные казачки" эти БПЛА в сараях и гаражах на территории регионов РФ собирают, оснащают и от туда же и запускают? И е надо 500-800-1000 км БПЛА лететь, пролетел не более 10 км, жахнул по объекту и готово дело. И не только укропитеки такое могут вытворять, есть еще персонажи, при чем в очень больших количествах - ГАСТАРБАЙТЕРЫ, МАСТУРБЕКИ, "НЕЗАМЕНИМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ" из Средней Азии. Это очень даже могут и не такие диверсии проводить, "Крокус-Центр" очень наглядно все показал. А что делается МВД, ФСБ и властями для того, что бы такого не происходило?