Паром с людьми и автомобилями сел на мель на реке Лена в Якутии

t.me/vstproc/1295 Паром, перевозивший людей и автомобили, сел на мель на реке Лена в Якутии, судно пытаются снять с мели с помощью буксира, сообщила в субботу, 21 октября, пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.