Замглавы МО Украины Гаврилюк: Россия должна отказаться от ядерного оружия

На мирных переговорах по итогам российско-украинского конфликта Киев будет требовать, чтобы Россия отказалась от статуса ядерной державы, заявил заместитель украинского министра обороны Иван Гаврилюк в интервью Tagesspiegel.
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