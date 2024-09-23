Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

137 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванютин
    Шикарные сказки он писал, в детстве книжку зачитывал до дыр.В Архангельске пр...
  • Евгений МакЛауд
    Морошка чего?? по русски можно?? или опять перед жидоанглосаксами прогиб??В Архангельске на...
  • valerii golovin
    Мне тоже мошенники лечили зубы, настойчиво предлагали "золотые горы" по бросовым ценам. Мы завозим оборудование, и ук...Мошенники стали п...

Пятеро пострадавших на производстве северян получили новые автомобили

Пятеро пострадавших на производстве северян получили новые автомобили

Ключи от новых машин им вручило Отделение Социального фонда России по Архангельской области и НАОАвтомобиль в специальной комплектации выдается один раз в семь лет в соответствии с программой реабилитации пострадавшего на основании медицинских показаний и при отсутствии противопоказаний к вождению.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх