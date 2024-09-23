Пятеро пострадавших на производстве северян получили новые автомобили

Ключи от новых машин им вручило Отделение Социального фонда России по Архангельской области и НАОАвтомобиль в специальной комплектации выдается один раз в семь лет в соответствии с программой реабилитации пострадавшего на основании медицинских показаний и при отсутствии противопоказаний к вождению.
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