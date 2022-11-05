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Алексей Немов: «Смотрю чемпионат мира в Ливерпуле – много ошибок, падений. Без наших спортсменов это не то»

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов поделился мнением о чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит сейчас в Ливерпуле.

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