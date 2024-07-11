Assunta Madre представляет эксклюзивное сет-меню от La Darique и Ligne St Barth

С 11 по 25 июля гости ресторана Assunta Madre смогут попробовать блюда из нового сет-меню, разработанного шеф-поваром-итальянцем Кателло Сансоне совместно с брендом премиальной одежды La Darique и брендом роскошной косметики для ухода за кожей Ligne St Barth.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии