Assunta Madre представляет эксклюзивное сет-меню от La Darique и Ligne St Barth

С 11 по 25 июля гости ресторана Assunta Madre смогут попробовать блюда из нового сет-меню, разработанного шеф-поваром-итальянцем Кателло Сансоне совместно с брендом премиальной одежды La Darique и брендом роскошной косметики для ухода за кожей Ligne St Barth.