Блогер Mellstroy с усмешкой напомнил об избиении участницы треш-стрима

instagram.com/mellstroy/ Скандально известный блогер Андрей Бурим (Mellstroy), приговоренный к шести месяцам исправительных работ за избиение девушки во время прямой трансляции в Интернете, в своих соцсетях решил отметить годовщину со дня инцидента.
instagram.com/mellstroy/ Скандально известный блогер Андрей Бурим (Mellstroy), приговоренный к шести месяцам исправительных работ за избиение девушки во время прямой трансляции в Интернете, в своих соцсетях решил отметить годовщину со дня инцидента.
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