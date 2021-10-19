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Блогер Mellstroy с усмешкой напомнил об избиении участницы треш-стрима

Блогер Mellstroy с усмешкой напомнил об избиении участницы треш-стрима

instagram.com/mellstroy/ Скандально известный блогер Андрей Бурим (Mellstroy), приговоренный к шести месяцам исправительных работ за избиение девушки во время прямой трансляции в Интернете, в своих соцсетях решил отметить годовщину со дня инцидента.

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