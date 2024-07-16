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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Kingdom Come: Deliverance 2 кузнечное дело станет ритм-игрой В социальной сети X разраб...

В Kingdom Come: Deliverance 2 кузнечное дело станет ритм-игрой В социальной сети X разраб...

В Kingdom Come: Deliverance 2 кузнечное дело станет ритм-игройВ социальной сети X разработчики Kingdom Come поделились интересной новостью: в сиквеле игры будет добавлена мини-игра, связанная с кузнечным деломЧитать дальше → источник.

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