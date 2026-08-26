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Регионы России

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ARIA запретила включать полностью сгенерированную ИИ музыку в чарты

ARIA запретила включать полностью сгенерированную ИИ музыку в чарты

Изменения в кодексе ARIA Charts предусматривают применение стандартов маркировки для отличия традиционных музыкальных записей от сгенерированных ИИ, о чём музыкальное сообщество было проинформировано 10 июля.

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