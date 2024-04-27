В Киеве и десяти регионах Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях страны.
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