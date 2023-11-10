Шольц: ФРГ будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Киев продолжает нуждаться в помощи, а Берлин её обеспечит. Во время выступления на мероприятии, организованном ВС Германии, он отметил, что не видит признаков завершения украинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии