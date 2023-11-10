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Шольц: ФРГ будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Шольц: ФРГ будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Киев продолжает нуждаться в помощи, а Берлин её обеспечит. Во время выступления на мероприятии, организованном ВС Германии, он отметил, что не видит признаков завершения украинского конфликта.

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