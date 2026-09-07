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Пять небесных объектов можно будет увидеть рядом вечером 7 сентября

Пять небесных объектов можно будет увидеть рядом вечером 7 сентября

7 сентября жители России смогут увидеть на ночном небе необычную группу из пяти ярких объектов. Луна окажется рядом с Марсом, Юпитером и звёздами Кастор и Поллукс из созвездия Близнецов.

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