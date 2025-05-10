Россия и Китай объединяют усилия для создания лунной электростанции: старт новой эры космического сотрудничества Ирина ВальковаВ рамках углубляющегося стратегического партнёрства между Россией и Китаем был сделан значительный шаг в освоении космоса: госкорпорация «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) подписали меморандум о создании первой в истории совместной лунной электростанции.
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