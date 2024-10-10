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Ямал получил современное медицинское оборудование для дистанционной диагностики

Ямал получил современное медицинское оборудование для дистанционной диагностики

На Ямал поступила новая партия медицинского оборудования для диагностики на дому. В муниципалитеты региона доставлены умные камеры «Жираф» для детей с инвалидностью и тонометры для тех, кто состоит на диспансерном учете.

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