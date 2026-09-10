Кухня и дом
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Кухня и дом

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Личный опыт: запускаем собственный Minecraft-сервер через Minehut за один вечер

Личный опыт: запускаем собственный Minecraft-сервер через Minehut за один вечер

Есть особая магия в том, чтобы пригласить друзей в мир, который ты создал сам — не просто в случайную карту, а в пространство, живущее по твоим правилам.

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