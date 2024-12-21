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«Сочи» забрал канадского нападающего, от которого отказался «Спартак»

«Сочи» забрал канадского нападающего, от которого отказался «Спартак»

«Сочи» подписал канадского нападающего Уильяма Биттена, сообщает пресс-служба КХЛ.«Сочи» подписал канадского нападающего Уильяма Биттена, сообщает пресс-служба КХЛ.

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