Проектировщику красноярского метро не разрешили отработать свое преступление

Защита экс-проектировщика красноярского метро, председателя совета директоров компании КрасТИСИЗ Олега Митволя просила суд заменить ему реальный срок на принудительные работы, но Железнодорожный районный суд отказал в удовлетворении ходатайства.
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