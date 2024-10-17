На Украине подорожает интернет

В начале 2025 года интернет для определенного количества абонентов может стать дороже. Это связано с тем, что провайдеры, ранее работавшие на упрощенной системе налогообложения, с 1 октября переведены на общую систему.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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