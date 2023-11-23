Было полезно и важно. Как бизнес-конференции помогают предпринимателям Барнаула

Конференция "Стратегия построения бизнеса" прошла в Барнауле 21 ноября Конференция "Стратегия построения бизнеса" по актуальным вопросам малого и среднего бизнеса прошла 21 ноября в Барнауле при поддержке администрации города.
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