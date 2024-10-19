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Молдавская оппозиция готовится победить Санду во втором туре

Молдавская оппозиция готовится победить Санду во втором туре

В Молдавии в воскресенье пройдут президентские выборы и референдум о евроинтеграции страны. Помимо действующего главы государства Майи Санду на высший пост претендует десяток кандидатов, из которых реальную конкуренцию могут навязать лишь двое.

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