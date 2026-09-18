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Регионы России

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Макрон назвал цены на топливо во Франции «невыносимыми» на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Макрон назвал цены на топливо во Франции «невыносимыми» на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, в котором охарактеризовал текущие цены на топливо на автозаправочных станциях страны как «невыносимые».

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