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С 21 сентября вводятся ограничения движения транспорта в четырёх районах Петербурга

С 21 сентября вводятся ограничения движения транспорта в четырёх районах Петербурга

В Выборгском районе с 21 сентября 2026 года по 20 апреля 2027 года из-за размещения временных ограждений закрывается движение по улице Капитана Воронина у дома 77, строение 1 по Большому Сампсониевскому проспекту.

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