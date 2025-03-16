Отпевание схиархимандрита Илия пройдет 18 марта в Оптиной пустыни

ТАСС/Александр Рюмин Отпевание духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла, схиархимандрита Илия пройдет 18 марта во Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь, сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
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