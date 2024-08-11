Зритель обматерил Галкина во время концерта в Юрмале

Один из зрителей, сидевших в первом ряду на концерте юмориста Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в Юрмале, обматерил его, когда получил возможность говорить в микрофон.
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